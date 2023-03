Uomini e Donne anticipazioni, clamorosi ritorni nel trono over: Barbara De Santi e Veronica Ursida (Di sabato 18 marzo 2023) Uomini e Donne anticipazioni. Maria De Filippi si prepara a rivoluzionare il trono over. Dopo la “cacciata” di Desdemona, la conduttrice sarebbe stanca anche dei temporeggiamenti di Riccardo, Armando e Roberta, che ormai da tempo fanno parte del programma senza fare passi in avanti nelle relazioni che intraprendono. Uomini e Donne anticipazioni trono over Secondo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023). Maria De Filippi si prepara a rivoluzionare il. Dopo la “cacciata” di Desdemona, la conduttrice sarebbe stanca anche dei temporeggiamenti di Riccardo, Armando e Roberta, che ormai da tempo fanno parte del programma senza fare passi in avanti nelle relazioni che intraprendono.Secondo ... TAG24.

