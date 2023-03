Uomini e Donne, Alessia Cammarota coinvolta in un incidente: lo sfogo sui social (Di sabato 18 marzo 2023) Alessia Cammarota, ex protagonista di Uomini e Donne e incita del terzo figlio, ha raccontato su Instagram di uno spiacevole incidente avvenuto in auto. Fortunatamente lei non si è fatta nulla e nemmeno la persona al lato del passeggero, tuttavia, ha avuto alcuni problemi dopo. incidente per Alessia L’incidente è avvenuto in un incrocio poiché L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 18 marzo 2023), ex protagonista die incita del terzo figlio, ha raccontato su Instagram di uno spiacevoleavvenuto in auto. Fortunatamente lei non si è fatta nulla e nemmeno la persona al lato del passeggero, tuttavia, ha avuto alcuni problemi dopo.perL’è avvenuto in un incrocio poiché L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro… - matteosalvinimi : Questa mattina al porto di Trieste insieme a donne e uomini della Guardia Costiera. Orgoglioso, da ministro delle I… - fattoquotidiano : Salario minimo, gli effetti positivi dal Brasile all’Ungheria: meno disuguaglianza, aumento della produttività, rid… - CinziaPomarico : @teamsoleilsorge Per voi sono tutte GRAN DONNE e GRAN UOMINI solo se concordono come le pecore con voi e con i vost… - FI_Veneto : RT @FlavioTosiTW: Come maggioranza di #centrodestra abbiamo il dovere di modificare il Codice Penale per inasprire le pene, nei confronti d… -