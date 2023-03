Uomini e Donne, Alessia Cammarota coinvolta in un incidente d’auto: cos’è successo? (Di sabato 18 marzo 2023) L’influencer Alessia Cammarota ha fatto preoccupare i suoi fans raccontando su Instagram di essere stata coinvolta in un incidente d’auto. La giovane donna ha rassicurato subito i followers spiegando che non c’è stato nulla di grave, ma solo tanto spavento. L’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato che la situazione si è complicata a causa della controparte coinvolta nell’incidente. La signora alla guida dell’altra auto infatti, nonostante avesse il torto palese, ha creato una serie di problemi ad Alessia. Uomini e Donne: Alessia Cammarota Nel dettaglio, Alessia Cammarota ha raccontato che un’automobilista non si è ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 18 marzo 2023) L’influencerha fatto preoccupare i suoi fans raccontando su Instagram di essere statain un. La giovane donna ha rassicurato subito i followers spiegando che non c’è stato nulla di grave, ma solo tanto spavento. L’ex volto diha spiegato che la situazione si è complicata a causa della contropartenell’. La signora alla guida dell’altra auto infatti, nonostante avesse il torto palese, ha creato una serie di problemi adNel dettaglio,ha raccontato che un’automobilista non si è ...

