Università, 1 studente su 3 ammette di aver mentito almeno una volta sulla propria carriera (Di sabato 18 marzo 2023) Gli studenti universitari sono sempre più attanagliati da pressione sociale, aspettative dei genitori, paura del fallimento. Fattori, questi, che innescano un disagio molto più generalizzato di quanto ci raccontino le tragedie a cui purtroppo assistiamo periodicamente. Circa 1 universitario su 3, infatti, ammette di aver mentito almeno una volta alla famiglia sul reale andamento della sua carriera di studi. E, cosa ancora più allarmante, in circa la metà dei casi – si parla del 16% del totale – la bugia è sistematica e accompagna l’intero, ipotetico, ruolino di marcia. A disegnare questo quadro tutt’altro che rassicurante è il portale Skuola.net, che nelle scorse settimane ha interpellato 1.100 ragazze e ragazzi attualmente iscritti all’Università. Cercando, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 marzo 2023) Gli studenti universitari sono sempre più attanagliati da pressione sociale, aspettative dei genitori, paura del fallimento. Fattori, questi, che innescano un disagio molto più generalizzato di quanto ci raccontino le tragedie a cui purtroppo assistiamo periodicamente. Circa 1 universitario su 3, infatti,diunaalla famiglia sul reale andamento della suadi studi. E, cosa ancora più allarmante, in circa la metà dei casi – si parla del 16% del totale – la bugia è sistematica e accompagna l’intero, ipotetico, ruolino di marcia. A disegnare questo quadro tutt’altro che rassicurante è il portale Skuola.net, che nelle scorse settimane ha interpellato 1.100 ragazze e ragazzi attualmente iscritti all’. Cercando, ...

