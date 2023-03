Unicef | Festa del Papà | petizione “Io voglio esserci” con Rudy Zerbi testimonial

(Di sabato 18 marzo 2023) MILANO – L’Italia lancia la nuova“Io”, in occasione delladel(19 marzo), per chiedere al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, l’ampliamento dei congedi per i, adeguati per tempi e retribuzioni agli standard europei. In Italia, solo nel 2022, si è arrivati a riconoscere 10 giorni di congedo obbligatorio per i padri, un periodo che non tiene conto di tutte le necessità che la nascita di un figlio comporta.d’eccezione della campagna èche in un breve video ricorda “Facciamo sì che ipossano vivere l’inizio di una nuova ...

L’UNICEF Italia lancia la nuova petizione “Io voglio esserci”, in occasione della Festa del Papà (19/3), per chiedere al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e ...Aversa (Caserta) - In occasione della Festa del Papà, l’attivissimo sodalizio “AversaDonna”, insieme al Comitato Unicef Campania, ha indetto il concorso ...