Un’Atalanta cuore e batticuore | vecchia guardia e nuovi fanno lo stadio più felice

(Di sabato 18 marzo 2023) No, non poteva finire male. Non doveva. Quando raccogli la bellezza di dieci calci d’angolo in mezz’ora e ti vien da sorridere pensando: com’era la regola quando si giocava? Cinque calci d’angolo un rigore? Macché, l’Atalanta attaccava a testa bassa e alla fine si conteranno ben 40 cross in area, mentre di rigori neanche l’ombra, eppure i nerazzurri avevano piantato le tende nell’area toscana, convinti prima o poi di passare e chiudere il conto. A un certo punto, dopo il gol dell’Empoli, si è anche materializzato il fantasma del Lecce: prendi gol, ti ributti in avanti e invece di pareggiare subisci il secondo e a quel punto raddrizzare la partita diventa un’impresa. Ma stavolta no, l’Atalanta ha messo insiemee nuovaper buttare iloltre l’ostacolo. E chi, se non il più bergamasco di tutti Marten de Roon, poteva ...