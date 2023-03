“Una follia assurda”. Vip trovato morto sotto casa, scoperta choc sul 35enne (Di sabato 18 marzo 2023) Aveva 35 anni ed era un modello molto conosciuto: sui social aveva oltre 120mila follower e aveva fondato e diretto l’agenzia di consulenza One Popsicle. La morte di Jeff Thomas è avvolta dal mistero: il suo corpo è stato trovato in un complesso di appartamenti di Miami, dopo che alla polizia era giunta una telefonata nella quale si specificava che un uomo si era tolto la vita. Secondo quanto scrive TMZ pare sia già stata effettuata l’autopsia, ma non si possono accertare le cause del decesso: si ipotizza il suicidio. Eppure nulla faceva presagire a una simile tragedia: il giorno della sua scomparsa Jeff Thomas avrebbe pubblicato un post su Instagram che lo ritrae in costume immerso in una piscina e scrive: “Un tuffo freddo al giorno toglie il medico di torno”. Lavorava da tempo come modello per l’agenzia inglese AMCK, attraverso la quale aveva preso parte a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 marzo 2023) Aveva 35 anni ed era un modello molto conosciuto: sui social aveva oltre 120mila follower e aveva fondato e diretto l’agenzia di consulenza One Popsicle. La morte di Jeff Thomas è avvolta dal mistero: il suo corpo è statoin un complesso di appartamenti di Miami, dopo che alla polizia era giunta una telefonata nella quale si specificava che un uomo si era tolto la vita. Secondo quanto scrive TMZ pare sia già stata effettuata l’autopsia, ma non si possono accertare le cause del decesso: si ipotizza il suicidio. Eppure nulla faceva presagire a una simile tragedia: il giorno della sua scomparsa Jeff Thomas avrebbe pubblicato un post su Instagram che lo ritrae in costume immerso in una piscina e scrive: “Un tuffo freddo al giorno toglie il medico di torno”. Lavorava da tempo come modello per l’agenzia inglese AMCK, attraverso la quale aveva preso parte a ...

