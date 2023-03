Una famiglia rissosa e il giusto numero di pagine, doni di un buon romanziere. Il nuovo libro di Marco Archetti (Di sabato 18 marzo 2023) Finalmente un romanzo. Debitamente munito di famiglia infelice. I felici esistono, sicuro, lo ricorda a noi lettori un titolo che Yasmina Reza ha rubato con destrezza a Jorge Luis Borges: “Felici i felici”. Lasciano però a un romanziere poco margine di manovra. Meglio una famiglia infelice e rissosa. I primi insulti sono lanciati contro la porta di un bagno che non si apre, su un treno veloce che vanta tecnologie all’avanguardia. O addirittura una famiglia infelice e rissosa di provincia, terra d’elezione per uno scrittore bravo come Marco Archetti. “L’aristocrazia trevigiana del pollame, in pantaloni salmone e mocassini da barca, si sta schierando per l’apericena”, scrive in La luce naturale, appena uscito da Mondadori. I casi della vita ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 marzo 2023) Finalmente un romanzo. Debitamente munito diinfelice. I felici esistono, sicuro, lo ricorda a noi lettori un titolo che Yasmina Reza ha rubato con destrezza a Jorge Luis Borges: “Felici i felici”. Lasciano però a unpoco margine di manovra. Meglio unainfelice e. I primi insulti sono lanciati contro la porta di un bagno che non si apre, su un treno veloce che vanta tecnologie all’avanguardia. O addirittura unainfelice edi provincia, terra d’elezione per uno scrittore bravo come. “L’aristocrazia trevigiana del pollame, in pantaloni salmone e mocassini da barca, si sta schierando per l’apericena”, scrive in La luce naturale, appena uscito da Mondadori. I casi della vita ...

