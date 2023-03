Un posto al sole, anticipazioni: Alberto tradirà Clara? (Di sabato 18 marzo 2023) Alberto Palladini tornerà sulla cresta dell'onda ad Un posto al sole, come si evince dalle anticipazioni relative alle prossime puntate della soap opera di Rai 3. L'avvocato, da diverso tempo, collabora con Niko Poggi presso il suo studio legale e la loro collaborazione è stata finora molto fruttuosa e vantaggiosa per entrambi, al punto che Alberto, dopo essere anche riuscito a far condannare Lello Valsano a trent'anni di reclusione per l'omicidio di Susanna, ha proposto al collega di fare il salto di qualità, diventando soci e cambiando ufficio. Poggi ha accettato di diventare socio di Palladini, ma non ha voluto cedere di fronte al suo invito a cambiare studio. Il giovane ha spiegato ad Alberto di essere troppo legato a quelle quattro mura dove lui e la Picardi, ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 18 marzo 2023)Palladini tornerà sulla cresta dell'onda ad Unal, come si evince dallerelative alle prossime puntate della soap opera di Rai 3. L'avvocato, da diverso tempo, collabora con Niko Poggi presso il suo studio legale e la loro collaborazione è stata finora molto fruttuosa e vantaggiosa per entrambi, al punto che, dopo essere anche riuscito a far condannare Lello Valsano a trent'anni di reclusione per l'omicidio di Susanna, ha proal collega di fare il salto di qualità, diventando soci e cambiando ufficio. Poggi ha accettato di diventare socio di Palladini, ma non ha voluto cedere di fronte al suo invito a cambiare studio. Il giovane ha spiegato addi essere troppo legato a quelle quattro mura dove lui e la Picardi, ...

