Un iPhone pieghevole in grado di proteggersi dalle cadute in arrivo

(Di sabato 18 marzo 2023) Nessunè ancora comparso sul mercato: eppure, le indiscrezioni su un melafonino foldable continuano a moltiplicarsi anche in questo periodo. Attraverso la fonte autorevole TechRadar, apprendiamo come negli Stati Uniti è stato registrato un brevetto che riguarda il futuribile dispositivo: questo prevede un sistema all’avanguardia di rilevamento dellee dunque di protezione dello schermo. L’idea, partorita dai progettisti al soldo di Apple, sarebbe la seguente. Un sistema di accelerometri, giroscopi, bussole e altri componenti hardware specifici sarebbe indi rilevare la caduta libera dell’da una certa altezza verso terra. Di conseguenza, grazie agli speciali sensori, il dispositivo riceverebbe il comando di chiudersi per proteggere il ...

Apple punterebbe ad un iPhone pieghevole capace di chiudersi da solo dopo aver rilevato una caduta, in modo da proteggere lo schermo.Coloro che possiedono uno smartphone pieghevole hanno sempre paura che quando si apre ... sta lavorando per cercare di portare al minimo i danni da eventuali cadute di un iPhone. Così il colosso di ...