(Di sabato 18 marzo 2023) AGI - Un vastoè divampato questo pomeriggio in un appartamento al quarto piano di un appartamento a via Calderini, quartiere. Sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno cercando ancora di stabilire le cause del rogo. La casa è di proprietà di una signora che al momento dell'non era in casa. I vigili hanno fatto evacuare l'intero, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, ma non ci sono feriti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... darkokerim : RT @sulsitodisimone: Un incendio è scoppiato in un palazzo al Flaminio a Roma - sulsitodisimone : Un incendio è scoppiato in un palazzo al Flaminio a Roma - cotrozzi_lisa : Un enorme incendio è scoppiato in una delle sedi della banca britannica HSBC. La HSBC aveva da poco rilevato la sez… - TheRidd67857025 : Un enorme incendio è scoppiato in una delle sedi della banca britannica HSBC. La HSBC aveva da poco rilevato la sez… - Elenapeter71 : RT @enricofromitaly: REGNO UNITO ???? Un grande incendio è scoppiato oggi nel centro di Loughborough alla banca HSBC. Ancora sconosciute le… -

Unvenerdì sera, 17 marzo, in una mansarda nel centro storico di Rocca San Giovanni. Intorno alle 21.30 è andata a fuoco il sottotetto di un'abitazione in vico II dei Mulini, non ...Tre squadre dei vigili del fuoco con volontari dell'Anticendio Boschivo sono intervenute in via Vicinale dei Ronchi 26 a Cabiate per unin un bosco. Segnalata la distruzione di mezzo ettaro (5mila metri quadri) di vegetazione.Ieri sera 17 Marzo 2023, poco prima della mezzanotte èunin uno studio dentistico di C.so Garibaldi a Brindisi. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco di Brindisi si è evitato il peggio, ma tutta la stanza da cui è partito l'...

A fuoco sedici veicoli di Poste Italiane: l'incendio scoppiato nella ... Fanpage.it

AGI - Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio in un appartamento al quarto piano di un appartamento a via Calderini, quartiere Flaminio. Sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno cercando ...Ostia – Pomeriggio di paura a Ostia, dove un incendio è scoppiato in uno dei giardini condominiali di via Giuseppe Andrè, a pochi passi dalla stazione Stella Polare. Ad alimentare le fiamme alcune ...