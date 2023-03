Ultime Notizie – Ultimo weekend di inverno, poi arriva il caldo: il meteo (Di sabato 18 marzo 2023) Ultimo weekend di inverno con qualche nuvola, poi scoppierà la Primavera, sia in senso astronomico che previsionale. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLmeteo.it, prevede per domani un parziale aumento della nuvolosità, con possibile pioviggine tra Liguria di levante e Toscana. Nelle prossime ore la configurazione sinottica vedrà infatti l’approfondimento di un vortice verso la Spagna che spingerà sul proprio fianco orientale correnti umide da Sud: in pratica la circolazione meridionale porterà qualche velatura dalla Sardegna verso il Nord-Ovest, ma il tempo sull’Italia sarà gradevole ed in prevalenza soleggiato durante quest’Ultimo sabato invernale. Domani come detto, invece, il flusso umido potrebbe essere più intenso e diffuso con cieli coperti al Nord e anche al Centro: in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 marzo 2023)dicon qualche nuvola, poi scoppierà la Primavera, sia in senso astronomico che previsionale. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, prevede per domani un parziale aumento della nuvolosità, con possibile pioviggine tra Liguria di levante e Toscana. Nelle prossime ore la configurazione sinottica vedrà infatti l’approfondimento di un vortice verso la Spagna che spingerà sul proprio fianco orientale correnti umide da Sud: in pratica la circolazione meridionale porterà qualche velatura dalla Sardegna verso il Nord-Ovest, ma il tempo sull’Italia sarà gradevole ed in prevalenza soleggiato durante quest’sabato invernale. Domani come detto, invece, il flusso umido potrebbe essere più intenso e diffuso con cieli coperti al Nord e anche al Centro: in ...

