Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky sanziona presidente siriano Assad (Di sabato 18 marzo 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha imposto sanzioni nei confronti del presidente siriano Bashar al-Assad. Lo riporta il Kiev Independent spiegando che oggi Zelensky ha firmato un decreto che impone sanzioni a 141 persone giuridiche e 300 persone fisiche, tra cui il presidente siriano Assad. Nei giorni scorsi Assad si era recato in visita a Mosca dal leader del Cremlino Vladimir Putin e aveva manifestato il proprio sostegno alla guerra russa contro l’Ucraina, affermato che il mondo sarebbe stato più sicuro dopo la vittoria di Mosca su Kiev. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 marzo 2023) Ilucraino Volodymyrha imposto sanzioni nei confronti delBashar al-. Lo riporta il Kiev Independent spiegando che oggiha firmato un decreto che impone sanzioni a 141 persone giuridiche e 300 persone fisiche, tra cui il. Nei giorni scorsisi era recato in visita a Mosca dal leader del Cremlino Vladimir Putin e aveva manifestato il proprio sostegno alla guerra russa contro l’, affermato che il mondo sarebbe stato più sicuro dopo la vittoria di Mosca su Kiev. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, #Biden: «Mandato di arresto per #Putin è giustificato». Ira di #Mosca: «Le decisioni della… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Biden: 'Mandato d'arresto per Putin giustificato'. DIRETTA - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - infoitsport : Serie B - Verso Reggina-Cagliari: le ultime notizie e le probabili formazioni - bizcommunityit : Ucraina, ultime notizie: Putin firma la legge per punire chi critica i mercenari -