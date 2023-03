Ultime Notizie – Scontri Napoli, ‘Daspo’ di tre anni per 5 tifosi tedeschi Eintracht (Di sabato 18 marzo 2023) Il Questore di Napoli ha adottato cinque provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive ‘Daspo’, della durata di tre anni, nei confronti di altrettanti tifosi tedeschi, tra i 21 e i 38 anni, per aver partecipato il 15 marzo scorso, prima dell’incontro di calcio di Champions League Napoli-Eintracht presso lo stadio Maradona, ad un corteo non autorizzato mettendo in pericolo la sicurezza pubblica e creando turbative per l’ordine pubblico. In particolare, tra il 14 ed il 15 marzo, circa 500 tifosi tedeschi hanno raggiunto Napoli sprovvisti del titolo di ingresso per l’accesso allo stadio; nella mattinata del 15, dopo essersi riunti all’esterno dell’Hotel Royal Continental, circa 350 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 marzo 2023) Il Questore diha adottato cinque provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, della durata di tre, nei confronti di altrettanti, tra i 21 e i 38, per aver partecipato il 15 marzo scorso, prima dell’incontro di calcio di Champions Leaguepresso lo stadio Maradona, ad un corteo non autorizzato mettendo in pericolo la sicurezza pubblica e creando turbative per l’ordine pubblico. In particolare, tra il 14 ed il 15 marzo, circa 500hanno raggiuntosprovvisti del titolo di ingresso per l’accesso allo stadio; nella mattinata del 15, dopo essersi riunti all’esterno dell’Hotel Royal Continental, circa 350 ...

