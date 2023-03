Ultime Notizie Roma del 18-03-2023 ore 18:10 (Di sabato 18 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio fughe di Notizie dal corrotto e politicizzato ufficio del procuratore di Manhattan indicano senza che ci sia nessun reato dimostrato che il candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana manifestiamo riprendiamoci paese Beach Trump ci sono le bandiere colorati palloncini mamme mamme papà e papà che tengono per mano i figli a Milano in Piazza della Oggi sono di cena alle famiglie Arcobaleno per la manifestazione contro lo stop alla trascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali sono 10 mila le persone che stanno partecipando al preside uno slogan comune Giù le mani dei nostri figli dalle nostre figlie in piazza per partecipare alla manifestazione Arcobaleno anche la segretaria del ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio fughe didal corrotto e politicizzato ufficio del procuratore di Manhattan indicano senza che ci sia nessun reato dimostrato che il candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana manifestiamo riprendiamoci paese Beach Trump ci sono le bandiere colorati palloncini mamme mamme papà e papà che tengono per mano i figli a Milano in Piazza della Oggi sono di cena alle famiglie Arcobaleno per la manifestazione contro lo stop alla trascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali sono 10 mila le persone che stanno partecipando al preside uno slogan comune Giù le mani dei nostri figli dalle nostre figlie in piazza per partecipare alla manifestazione Arcobaleno anche la segretaria del ...

