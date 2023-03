Ultime Notizie Roma del 18-03-2023 ore 17:10 (Di sabato 18 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale Ines Maurizio Landini È stato rieletto segretario generale della CGIL al termine del XIX Congresso Nazionale l’assemblea lo ha confermato alla guida del sindacato per il secondo mandato di Trani con 94 2% di voti favorevoli la programmazione è stata accompagnata da un lungo applauso della platea Vi ringrazio le sue prime parole in mattinata salutando la platea del palacongressi di Rimini aprendo la giornata conclusiva del congresso nazionale del sindacato ha detto nessuno credo si impegni Nel sindacato perché crede che sia un mestiere siamo una bella organizzazione perché siamo fatti di Uomini e Donne che credono in quello che fanno ma sentiamo direttamente le parole di le lavoratrici con i lavoratori del paese e di costruire e di avviare una comunicazione che ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 marzo 2023)dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale Ines Maurizio Landini È stato rieletto segretario generale della CGIL al termine del XIX Congresso Nazionale l’assemblea lo ha confermato alla guida del sindacato per il secondo mandato di Trani con 94 2% di voti favorevoli la programmazione è stata accompagnata da un lungo applauso della platea Vi ringrazio le sue prime parole in mattinata salutando la platea del palacongressi di Rimini aprendo la giornata conclusiva del congresso nazionale del sindacato ha detto nessuno credo si impegni Nel sindacato perché crede che sia un mestiere siamo una bella organizzazione perché siamo fatti di Uomini e Donne che credono in quello che fanno ma sentiamo direttamente le parole di le lavoratrici con i lavoratori del paese e di costruire e di avviare una comunicazione che ...

