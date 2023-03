Ultime Notizie Roma del 18-03-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 marzo 2023)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per garantire una pace sostenibile è necessario spingere per la fine delle consegne di armi mercenari all’ucraina la cessazione delle ostilità Il ritorno del Ucraina uno stato neutrale non allineato e riconoscimenti internazionali del diritto dei popoli all’autodeterminazione l’Ucraina deve essere smilitarizzata e venerdì ficata tutte le minacce provenienti dal suo territorio devono essere eliminate sono stato non dotato di armi nucleari deve essere assicurata devono essere garantiti i diritti della popolazione in lingua russa e delle minoranze nazionali l’annullamento di tutte le sanzioni azioni legali illegali contro la Giustizia nei Tribunali internazionali dovrebbe diventare parte integrante di un possibile accordo di pace lo ha fermato la portavoce del ...