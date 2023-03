Ultime Notizie Roma del 18-03-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 marzo 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in su la corte penale internazionale ha messo mandato d’arresto contributi di Perché il responsabile del crimine di guerra di deportazione legale di bambini dal Ucraina Russia l’ira di Mosca le decisioni della CP non hanno alcun significato risulta invece Chi è una decisione storica biden ritira il mandato d’arresto giustificato dice che si sarà lunedì a Mosca una visita per la pace sicura Pechino Oggi è il loro anniversario di connessione russa della Crimea nella notte le forze russe hanno colpito la nella città di zaporizhia Lo ha reso noto il sindaco a Napoli Kiev Aggiungendo che nell’attacco è stato distrutto Un ristorante l’onda d’urto è danneggiato anche alcuni condomini ancora scontri tra manifestanti e polizia a Parigi in Place della Concorde ...