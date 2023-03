Ultime Notizie Roma del 18-03-2023 ore 10:10 (Di sabato 18 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno cholesterin apertura la corte penale internazionale emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin responsabile del crimine di guerra di deportazione legale di bambini e di trasferimento è legale dei bambini dalle zone occupate dell’Ucraina la striscia ancora Dunque il clima internazionale mentre Stati Uniti in Russia continuano a litigare per il drone caduto nel Mar Nero esce dall’ombra intanto Latina che fa il primo esplicito passo verso Mosca il presidente City imping ha infatti ufficializzato la sua prima visita in terra russa dall’inizio del conflitto però nella capitale Ospite del Cremlino dal 20 al 22 Marzo nel discutere di operazioni strategiche sul fronte della guerra Che battuta si registrano bombardamenti russi nel oblast’ di donec’k secondo la CNN ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno cholesterin apertura la corte penale internazionale emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin responsabile del crimine di guerra di deportazione legale di bambini e di trasferimento è legale dei bambini dalle zone occupate dell’Ucraina la striscia ancora Dunque il clima internazionale mentre Stati Uniti in Russia continuano a litigare per il drone caduto nel Mar Nero esce dall’ombra intanto Latina che fa il primo esplicito passo verso Mosca il presidente City imping ha infatti ufficializzato la sua prima visita in terra russa dall’inizio del conflitto però nella capitale Ospite del Cremlino dal 20 al 22 Marzo nel discutere di operazioni strategiche sul fronte della guerra Che battuta si registrano bombardamenti russi nel oblast’ di donec’k secondo la CNN ...

