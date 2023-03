Ultime Notizie Roma del 18-03-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 marzo 2023)dailynews radiogiornale sabato 18 marzo Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno penale internazionale emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin E perché sarebbe responsabile del crimine di guerra di deportazione legale di popolazione nello specifico bambini ed i trasferimenti legali di popolazione per bambini dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia non si legge nel comunicato della stessa Corte oltre appunto in un altro mandato di arresto è stato spiccato nei confronti della commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino che sarebbero stati commessi nel territorio occupato almeno a partire dal 24 febbraio 2022 la corte penale internazionale emesso il mandato di arresto una decisione storica da cui partirà la responsabilità così il presidente ucraino Silentina il tuo discorso serale riportato su telegram ...