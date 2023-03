Ultime Notizie – “Pronti a stupire il mondo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 18 marzo 2023) “Con il Ponte sullo Stretto, l’Italia è pronta ail“. È quanto sottolinea il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, che in apertura del proprio sito pubblica una nota in inglese che snocciola le caratteristiche dell’infrastruttura che collegherà Sicilia e Calabria e che diventerà il ponte sospeso più lungo al(3,2 km). E’ quanto si legge in una nota del Mit. Quello del dicastero di Porta Pia, spiega il ministero, vuol essere un segnale di attenzione per l’estero, visto lo spazio che i media stranieri stanno riservando al dossier. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione