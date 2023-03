Ultime Notizie – “Pronti a nuove emergenze con piano, vaccini e scorte” (Di sabato 18 marzo 2023) Mentre Covid sembra battere in ritirata “dobbiamo prepararci ad affrontare possibili emergenze future, non tralasciando nulla in termini di adeguamento dei piani e allocazione e gestione delle risorse. Nel gennaio 2021 è stato aggiornato il piano pandemico e sono state effettuate le esercitazioni previste. Abbiamo inoltre aderito al joint procurement europeo sui vaccini influenzali pandemici per non trovarci scoperti nella malaugurata ipotesi di una nuova emergenza, e stiamo collaborando con la nuova Agenzia delle emergenze europea (Hera) sulla messa a punto delle scorte di prodotti necessari a fronteggiare qualsiasi emergenza”. Lo sottolinea il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento a Bergamo per le celebrazioni della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 marzo 2023) Mentre Covid sembra battere in ritirata “dobbiamo prepararci ad affrontare possibilifuture, non tralasciando nulla in termini di adeguamento dei piani e allocazione e gestione delle risorse. Nel gennaio 2021 è stato aggiornato ilpandemico e sono state effettuate le esercitazioni previste. Abbiamo inoltre aderito al joint procurement europeo suiinfluenzali pandemici per non trovarci scoperti nella malaugurata ipotesi di una nuova emergenza, e stiamo collaborando con la nuova Agenzia delleeuropea (Hera) sulla messa a punto delledi prodotti necessari a fronteggiare qualsiasi emergenza”. Lo sottolinea il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento a Bergamo per le celebrazioni della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da ...

