Ultime Notizie – Palermo, il 22 marzo evento ‘Club del Libro’ (Di sabato 18 marzo 2023) “Donne di cuntintizza”, si intitola così l’evento organizzato dal Club del libro alla londinese di Palermo. Dopo sei mesi di incontri di lettura, allietati dall’ora del tea all’inglese, ecco la festa del club, come promesso dalle organizzatrici già nei mesi scorsi. Il club alla londinese nasce a settembre scorso da un’iniziativa del giornale online www.atuttamamma.net, diretto dalla giornalista Maristella Panepinto, su input della celebre scrittrice Simonetta Agnello Hornby. “Simonetta”, dice la giornalista Panepinto, “mi propose di organizzare un club del libro alla maniera di Londra e di farlo a Palermo. Dovevamo essere una decina e a sorpresa al primo incontro si sono presentate in settanta. Da lì abbiamo trovato spazi più ampi e grazie alla comune disponibilità delle socie abbiamo dato vita a due incontri mensili, uno di lettura ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 marzo 2023) “Donne di cuntintizza”, si intitola così l’organizzato dal Club del libro alla londinese di. Dopo sei mesi di incontri di lettura, allietati dall’ora del tea all’inglese, ecco la festa del club, come promesso dalle organizzatrici già nei mesi scorsi. Il club alla londinese nasce a settembre scorso da un’iniziativa del giornale online www.atuttamamma.net, diretto dalla giornalista Maristella Panepinto, su input della celebre scrittrice Simonetta Agnello Hornby. “Simonetta”, dice la giornalista Panepinto, “mi propose di organizzare un club del libro alla maniera di Londra e di farlo a. Dovevamo essere una decina e a sorpresa al primo incontro si sono presentate in settanta. Da lì abbiamo trovato spazi più ampi e grazie alla comune disponibilità delle socie abbiamo dato vita a due incontri mensili, uno di lettura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - xspace1112 : RT @meteoredit: #18marzo Le previsioni #meteo per oggi, sabato 18 marzo 2023. ??? Ultime previsioni: - TuttoASRoma : Chi si rivede ai quarti: nuova sfida al Feyenoord di Slot in Europa League - meteoredit : #18marzo Le previsioni #meteo per oggi, sabato 18 marzo 2023. ??? Ultime previsioni: - RetweetPalermo : RT @RedazioneDedalo: Palermo – In aeroporto tre voli dirottati per allarme bomba -