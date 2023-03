Ultime Notizie – Naufragio Cutro, trovato un altro corpo: vittime salgono a 87 (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Sale a 87 il numero di vittime del Naufragio di Steccato di Cutro, a Crotone, dopo il ritrovamento in mattinata del corpo di un uomo a Praialonga. Le ricerche intanto proseguono, sarebbero una ventina le persone che mancano ancora all’appello. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Sale a 87 il numero dideldi Steccato di, a Crotone, dopo il ritrovamento in mattinata deldi un uomo a Praialonga. Le ricerche intanto proseguono, sarebbero una ventina le persone che mancano ancora all’appello. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

