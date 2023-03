Ultime Notizie – “Martedì mi arresteranno | riprendiamoci il Paese”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 18 marzo 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump prevede di essere arrestatoe lo fa citando quelle che definisce ”fughe diillegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan”. Una previsione alla quale, sul social Truth che ha creato come alternativa a Twitter, Trump fa seguire un appello: ”Manifestiamo,il”. Il caso a cui fa riferimento Trump, e per il quale scrive ”miquesto”, è quello relativo al presunto pagamento di 130mila dollari all’ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio sulla loro passata relazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione