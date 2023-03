Ultime Notizie – Mandato arresto Putin, Ucraina: “Mosca cerca successore” (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo il Mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, nei circoli del Cremlino si sta pensando a un successore del presidente russo Vladimir Putin. Lo sostiene Andrii Yusov, portavoce dell’intelligence Ucraina, citato da Ukrainska pravda. “La cerchia di Putin si sta stringendo, lui sta diventando sempre più tossico sia all’interno che all’esterno della Russia – ha commentato Yusov – in particolare, c’è sempre più insoddisfazione per quanto accade nelle Torri del Cremlino. C’è una crescente consapevolezza delle cupe prospettive, ovvero della catastrofe geopolitica del regime di Putin. Sì, si sta parlando di trovare un successore a Putin, e non è Putin a cercarlo“. Yusov ha fatto anche notare che ieri i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo ildi cattura della Corte Penale Internazionale, nei circoli del Cremlino si sta pensando a undel presidente russo Vladimir. Lo sostiene Andrii Yusov, portavoce dell’intelligence, citato da Ukrainska pravda. “La cerchia disi sta stringendo, lui sta diventando sempre più tossico sia all’interno che all’esterno della Russia – ha commentato Yusov – in particolare, c’è sempre più insoddisfazione per quanto accade nelle Torri del Cremlino. C’è una crescente consapevolezza delle cupe prospettive, ovvero della catastrofe geopolitica del regime di. Sì, si sta parlando di trovare un, e non èrlo“. Yusov ha fatto anche notare che ieri i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Biden: 'Mandato d'arresto per Putin giustificato'. DIRETTA - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - TuttoASRoma : INFO BIGLIETTI Quasi in 35mila per la femminile e già 19mila in Europa League - 29luglio71 : RT @debbyRome: Ma dopo le ultime notizie e lo schifo che sta venendo fuori non sono ?????? neri i #provax e tutti i vaccinati #COVID19? - fabiocavagnera : Le ultime (non buone) notizie dalla secondaria del Forum, verso il big match di domani pomeriggio #olimpiamilano -