Ultime Notizie – “L’età di pensionamento on Francia è troppo bassa”

"L'età di pensionamento in Francia è troppo bassa. E' una questione legittima". A scriverlo su Twitter è Elon Musk, rispondendo ad un utente che si scagliava contro il presidente francese Emmanuel Macron, scrivendo che "la gente ne ha abbastanza dei dittatori che pretendono di essere democratici". Non è la prima volta che il patron di Tesla e Twitter, uno degli uomini più ricchi del mondo, commenta la riforma delle pensioni in Francia. "Macron ha intrapreso un'azione difficile, ma giusta. L'età di pensionamento a 62 anni è stata fissata quando la speranza di vita era minore. E' impossibile che un piccolo numero di lavoratori faccia vivere un numero massiccio di pensionati", aveva scritto a fine gennaio, rispondendo ad un utente che aveva postato un ...

