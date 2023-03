Ultime Notizie – “Juve seconda? Inter guarda classifica attuale” (Di sabato 18 marzo 2023) “Se mi sento secondo in classifica? Io guardo la classifica adesso, poi ci sono vicende giudiziarie e organi preposti che stanno lavorando. Quello che accadrà lo vedremo, speriamo avvenga presto perché tutte le squadre hanno bisogno di chiarezza”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi commentando le parole di Max Allegri. Per l’allenatore della Juventus, la formazione bianconera è seconda con 3 lunghezze di vantaggio al netto della penalizzazione di 15 punti comminata dalla Corte d’appello Figc per il caso plusvalenze. “La consideriamo una grandissima squadra, completa con giocatori fortissimi. La rispettiamo, l’abbiamo affrontata in finali molto sentite. Avremo anche due partite di coppa Italia davanti. Sappiamo quanto conta la preparazione mentale e con la Juve lo sarà ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 marzo 2023) “Se mi sento secondo in? Io guardo laadesso, poi ci sono vicende giudiziarie e organi preposti che stanno lavorando. Quello che accadrà lo vedremo, speriamo avvenga presto perché tutte le squadre hanno bisogno di chiarezza”. Lo ha detto il tecnico dell’Simone Inzaghi commentando le parole di Max Allegri. Per l’allenatore dellantus, la formazione bianconera ècon 3 lunghezze di vantaggio al netto della penalizzazione di 15 punti comminata dalla Corte d’appello Figc per il caso plusvalenze. “La consideriamo una grandissima squadra, completa con giocatori fortissimi. La rispettiamo, l’abbiamo affrontata in finali molto sentite. Avremo anche due partite di coppa Italia davanti. Sappiamo quanto conta la preparazione mentale e con lalo sarà ...

