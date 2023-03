Ultime Notizie – “Italia ha pagato prezzo alto ma vinceremo la sfida” (Di sabato 18 marzo 2023) “Oggi l’Italia onora e rende omaggio alle vittime del Covid e si stringe ancor una volta alle loro famiglie e ai loro cari. La Nazione ha affrontato uno dei periodi più difficili della sua storia. Più di tre anni fa il coronavirus è entrato nelle nostre vite e le ha sconvolte, ma il popolo Italiano non si è lasciato abbattere e ha trovato la forza di reagire”. Così il premier Giorgia Meloni, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus “Il nostro ringraziamento va a tutti i connazionali che si sono donati al prossimo con spirito di sacrificio, umanità e professionalità e hanno così permesso all’Italia di superare le fasi più acute della pandemia – prosegue il presidente del Consiglio – . Penso, ad esempio, all’ammirevole abnegazione del personale sanitario, allo straordinario contributo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 marzo 2023) “Oggi l’onora e rende omaggio alle vittime del Covid e si stringe ancor una volta alle loro famiglie e ai loro cari. La Nazione ha affrontato uno dei periodi più difficili della sua storia. Più di tre anni fa il coronavirus è entrato nelle nostre vite e le ha sconvolte, ma il popolono non si è lasciato abbattere e ha trovato la forza di reagire”. Così il premier Giorgia Meloni, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus “Il nostro ringraziamento va a tutti i connazionali che si sono donati al prossimo con spirito di sacrificio, umanità e professionalità e hanno così permesso all’di superare le fasi più acute della pandemia – prosegue il presidente del Consiglio – . Penso, ad esempio, all’ammirevole abnegazione del personale sanitario, allo straordinario contributo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, #Biden: «Mandato di arresto per #Putin è giustificato». Ira di #Mosca: «Le decisioni della… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Biden: 'Mandato d'arresto per Putin giustificato'. DIRETTA - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - CorriereCitta : Ostia, maxi operazione della Polizia: arresti e sequestri di droga - akhetaton11 : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, #Biden: «Mandato di arresto per #Putin è giustificato». Ira di #Mosca: «Le decisioni della #Cortepenaleinternazi… -