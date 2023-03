Ultime Notizie – Credit Suisse, Ubs studia dossier per acquisizione (Di sabato 18 marzo 2023) Il colosso bancario elvetico UBS ha avviato trattative per acquisire in tutto o in parte la seconda banca svizzera, il Credit Suisse, alle prese con una crisi di liquidità e di credibilità che ne ha fortemente compromesso la posizione sui mercati: lo scrive il Financial Times spiegando che i consigli di amministrazione dei due maggiori istituti di Credito svizzeri si incontreranno separatamente durante il fine settimana per valutare un’operazione che rappresenterebbe la più grande fusione bancaria in Europa dalla crisi finanziaria. Citando persone informate sui colloqui, il quotidiano riporta le mosse della Banca nazionale svizzera e dell’autorità di regolazione Finma che seguirebbero i colloqui nel tentativo di rafforzare la fiducia nel settore bancario elvetico: nei giorni scorsi la banca centrale aveva annunciato una linea di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 marzo 2023) Il colosso bancario elvetico UBS ha avviato trattative per acquisire in tutto o in parte la seconda banca svizzera, il, alle prese con una crisi di liquidità e di credibilità che ne ha fortemente compromesso la posizione sui mercati: lo scrive il Financial Times spiegando che i consigli di amministrazione dei due maggiori istituti dio svizzeri si incontreranno separatamente durante il fine settimana per valutare un’operazione che rappresenterebbe la più grande fusione bancaria in Europa dalla crisi finanziaria. Citando persone informate sui colloqui, il quotidiano riporta le mosse della Banca nazionale svizzera e dell’autorità di regolazione Finma che seguirebbero i colloqui nel tentativo di rafforzare la fiducia nel settore bancario elvetico: nei giorni scorsi la banca centrale aveva annunciato una linea di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : @sole24ore Per saperne di più: - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - zazoomblog : Ultime Notizie – Atalanta-Empoli rimonta nerazzurra con gol di Da Roon e Hojlund - #Ultime #Notizie #Atalanta-Empoli - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - - zazoomblog : Ultime notizie Calcio Estero: Messi in bilico al PSG Lucas Leiva lascia il calcio giocato - #Ultime #notizie… -