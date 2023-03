Ultime Notizie – Ascolti tv, ‘Buongiorno, Mamma!” vince e chiude in bellezza (Di sabato 18 marzo 2023) chiude in bellezza ‘Buongiorno, Mamma! 2‘. L’ultima puntata della fiction di Canale 5 ha ottenuto 3.011.000 spettatori e il 19% di share, risultando il programma più visto della prima serata tv di venerdì. Al secondo posto, ‘Benedetta Primavera‘ su Rai1, con 2.603.000 spettatori e il 16.5% di share. Terzo piazzamento per ‘Jack Reacher – Punto di non ritorno‘ su Italia 1, con 1.320.000 spettatori e il 7.5% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: ‘Fratelli di Crozza’ sul Nove (1.143.000 spettatori, share 6.1%), ‘Quarto Grado’ su Rete4 (1.114.000 spettatori, share 7.7%), ‘Propaganda Live’ su La7 (814.000 spettatori, share 5.9%), ‘Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato’ su Rai3 (757.000 spettatori, share 4.2%), ‘N.C.I.S.’ e ‘N.C.I.S. Hawaii’ su Rai2 (rispettivamente, 957.000 spettatori, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 marzo 2023)in2‘. L’ultima puntata della fiction di Canale 5 ha ottenuto 3.011.000 spettatori e il 19% di share, risultando il programma più visto della prima serata tv di venerdì. Al secondo posto, ‘Benedetta Primavera‘ su Rai1, con 2.603.000 spettatori e il 16.5% di share. Terzo piazzamento per ‘Jack Reacher – Punto di non ritorno‘ su Italia 1, con 1.320.000 spettatori e il 7.5% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Fratelli di Crozza’ sul Nove (1.143.000 spettatori, share 6.1%), ‘Quarto Grado’ su Rete4 (1.114.000 spettatori, share 7.7%), ‘Propaganda Live’ su La7 (814.000 spettatori, share 5.9%), ‘Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato’ su Rai3 (757.000 spettatori, share 4.2%), ‘N.C.I.S.’ e ‘N.C.I.S. Hawaii’ su Rai2 (rispettivamente, 957.000 spettatori, ...

