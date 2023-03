UFFICIALE – Inter Women | ingaggiata una centrocampista | i dettagli

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 marzo 2023) L'si prepara a giocarsi lo scudetto, con la seconda parte di stagione che inizierà il prossimo sabato con la sfida contro la Juventus. Dove Rita Guarino potrà contare su una nuova– L'in vista della seconda fase del campionato di Serie A Femminile potrà contare su una nuova giocatrice. Si tratta dellaNoor Eckhoff. Classe 1999 norvegese, la neo-arrivata ha firmato un contratto per tre mesi, fino al 30 giugno 2023. In base alle sue prestazioni è prevista nel contratto anche un'opzione per la stagione 2023-2024.