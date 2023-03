Udinese-Milan stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di sabato 18 marzo 2023) Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Udinese e Milan, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. I rossoneri, in piena lotta per un posto in Champions League, fanno visita ai bianconeri friulani, che non vincono davanti al proprio pubblico da mesi. La squadra di Sottil arriva comunque da due risultati utili consecutivi, mentre quella di Pioli nell’ultimo turno è stata fermata dalla Salernitana tra le mura amiche. La sfida è in programma oggi, sabato 18 marzo alle 20:45 alla Dacia Arena di Udine. diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Dazn, NOW e Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la ventisettesima giornata di. I rossoneri, in piena lotta per un posto in Champions League, fanno visita ai bianconeri friulani, che non vincono davanti al proprio pubblico da mesi. La squadra di Sottil arriva comunque da due risultati utili consecutivi, mentre quella di Pioli nell’ultimo turno è stata fermata dalla Salernitana tra le mura amiche. La sfida è in programma oggi, sabato 18 marzo alle 20:45 alla Dacia Arena di Udine.su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Dazn, NOW e Sky Go. SportFace.

