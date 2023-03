Udinese-Milan, Pioli: “Osserviamo con attenzione i nostri giovani” (Di sabato 18 marzo 2023) Alla vigilia di Udinese-Milan, il tecnico dei rossoneri, Pioli, ha parlato della sfida in conferenza. Ecco un passaggio sulla primavera Leggi su pianetamilan (Di sabato 18 marzo 2023) Alla vigilia di, il tecnico dei rossoneri,, ha parlato della sfida in conferenza. Ecco un passaggio sulla primavera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Udinese-Milan: quote, statistiche e pronostico - sportface2016 : #UdineseMilan, le probabili formazioni - infoitsport : Sky - Verso Udinese-Milan, leggera indisposizione per Theo - infoitsport : Milan, Theo Hernandez è a rischio per l'Udinese - infoitsport : Le probabili formazioni di Udinese-Milan: torna Ibra dal 1', Success affianca Beto -