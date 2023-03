Udinese-Milan oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 18 marzo 2023) Il sabato della ventisettesima giornata diA 2022-si chiuderà con la sfida tra. La squadra di Stefano Pioli vuole riprendere il proprio cammino per giocarsi il secondo posto dopo il pari con la Salernitana e va a casa dei bianconeri, memori della sfida complicata del match di andata dove arrivò una vittoria sofferta. Per i padroni di casa, che si giocano le loro speranze per il settimo posto, confermato il solito assetto tattico. In avanti Success dovrebbe essere preferito a Thauvin per fare coppia con Beto, mentre a centrocampo si dovrebbe andare con l’assetto Walace-Lovric-Pereyra con Samardzic a scompigliare le carte dalla panchina. Rossoneri che dovranno invece rinunciare ad Olivier Giroud, squalificato: potrebbe essere l’occasione per rivedere Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto. Per il ...