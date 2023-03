Udinese-Milan | le pagelle di CM | Thiaw è una sciagura | Tomori sprofonda Pioli | i conti non tornano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Stasera in #UdineseMilan Zlatan Ibrahimovic batterà il primato di più anziano giocatore di movimento titolare in Se… - Udinese_1896 : 45’+4’ | RETEEE BIANCONERA! Con rabbia e determinazione l'Udinese gioca fino in fondo il primo tempo e attacca da s… - sportface2016 : #UdineseMilan, #Sottil espulso è una furia: 'Vergognatevi tutti' - Gatto83624036 : RT @Spina14_acm: Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza ?? Atalanta ?? Fiorentina ?? Salernitana ?? Udinese ?? Punti disponib… - 100x100Napoli : (E' finita a Udine! Milan sconfitto 3-1 dall’Udinese) -

22.47 Anticipo Serie A,3 - 1 Non riparte il, sconfitto 3 - 1 alla Dacia Arena dall'. Friulani subito avanti: percussione di Samardzic,palla sul sinistro di Pereyra che batte Maignan in diagonale ...I meme più divertenti dopo il primo tempo chiudo dall'avanti 2 - 1 sulcon Ibrahimovic grande ...la partita Subito avanti l'con un tocco beffardo in area di Pereyra che approfitta di una ... Ilsoffre, poi cresce. Leao va vicino al pari, che arriva in modo rocambolesco. Mani di ...

Udinese-Milan 3-1: gol di Ehizibue | La Diretta La Gazzetta dello Sport

L'Udinese si impone per 3-1 contro il Milan: alla Dacia Arena decidono le reti di Pereyra, Beto e Ehizibue. Serviva una vittoria al Milan per rilanciarsi nella corsa che conduce ad una qualificazione ...Sesta sconfitta nel 2023 per il Milan di Mister Pioli, che non ha mai dato l'impressione di poter far male ad un'ottima Udinese. Si complica sempre di più la qualificazione alla prossima Champions ...