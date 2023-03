Udinese-Milan 3-1, tris bianconero e rossoneri k.o. (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) - L'Udinese batte il Milan 3-1 nel match valido per la 27esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai friulani di salire a 38 punti. I rossoneri, alla settima sconfitta nel torneo, rimangono a quota 48 e rischiano di uscire dalla zona Champions League della classifica. Il Milan finisce k.o. in una gara cominciata in salita. L'Udinese sfonda già al 9' con Pereyra: rasoterra angolato, Maignan non ci arriva ed è 1-0. I rossoneri davanti si affidano a Ibrahimovic, 41 anni, a cui Pioli assegna una maglia da titolare. Lo svedese al 14' cerca la porta su punizione, palla alta. I campioni d'Italia provano a gestire il gioco ma faticano a creare occasioni nitide contro la formazione di casa, compatta e attenta. Bisogna aspettare il 40' per vedere in azione Leao, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) - L'batte il3-1 nel match valido per la 27esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai friulani di salire a 38 punti. I, alla settima sconfitta nel torneo, rimangono a quota 48 e rischiano di uscire dalla zona Champions League della classifica. Ilfinisce k.o. in una gara cominciata in salita. L'sfonda già al 9' con Pereyra: rasoterra angolato, Maignan non ci arriva ed è 1-0. Idavanti si affidano a Ibrahimovic, 41 anni, a cui Pioli assegna una maglia da titolare. Lo svedese al 14' cerca la porta su punizione, palla alta. I campioni d'Italia provano a gestire il gioco ma faticano a creare occasioni nitide contro la formazione di casa, compatta e attenta. Bisogna aspettare il 40' per vedere in azione Leao, ...

