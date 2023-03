Udinese-Milan 3-1, Sottil ferma i rossoneri (Di sabato 18 marzo 2023) L’Udinese di Andrea Sottil batte il Milan di Stefano Pioli nell’anticipo del sabato sera della ventisettesima giornata di Serie A. Alla Dacia Arena, nell’ultimo turno prima della sosta per le nazionali, i bianconeri si impongono per 3-1: Roberto Pereyra, Norberto Beto e Kingsley Ehizibue hanno regalato una vittoria che in casa mancava dall fine del ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023) L’di Andreabatte ildi Stefano Pioli nell’anticipo del sabato sera della ventisettesima giornata di Serie A. Alla Dacia Arena, nell’ultimo turno prima della sosta per le nazionali, i bianconeri si impongono per 3-1: Roberto Pereyra, Norberto Beto e Kingsley Ehizibue hanno regalato una vittoria che in casa mancava dall fine del ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Stasera in #UdineseMilan Zlatan Ibrahimovic batterà il primato di più anziano giocatore di movimento titolare in Se… - Udinese_1896 : 45’+4’ | RETEEE BIANCONERA! Con rabbia e determinazione l'Udinese gioca fino in fondo il primo tempo e attacca da s… - sportface2016 : #UdineseMilan, #Sottil espulso è una furia: 'Vergognatevi tutti' - Gatto83624036 : RT @Spina14_acm: Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza ?? Atalanta ?? Fiorentina ?? Salernitana ?? Udinese ?? Punti disponib… - 100x100Napoli : (E' finita a Udine! Milan sconfitto 3-1 dall’Udinese) -