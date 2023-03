Udinese-Milan 3-1 | il tabellino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Stasera in #UdineseMilan Zlatan Ibrahimovic batterà il primato di più anziano giocatore di movimento titolare in Se… - Udinese_1896 : 45’+4’ | RETEEE BIANCONERA! Con rabbia e determinazione l'Udinese gioca fino in fondo il primo tempo e attacca da s… - sportface2016 : #UdineseMilan, #Sottil espulso è una furia: 'Vergognatevi tutti' - LucaDColella : RT @soloxmilanisti: Udinese-Milan, le pagelle: Thiaw e Tomori da eccellenza - laziopress : SERIE A | Tris dell’Udinese contro il Milan. Pari in Salernitana-Bologna e Monza-Cremonese -

L'Udinese festeggia così i tre punti la catapultano in settima posizione a quota 38 al pari della Juventus. Per il Milan arriva invece un pesante ko che lo lascia al quarto posto ad appena una...
SOTTIL 6,5 - Prepara la partita benissimo, infatti l'Udinese entra in campo con l'atteggiamento giusto e un'ideale occupazione del campo che mette in difficoltà il Milan. Più la sfida va avanti, però,...
protagonista in negativo della palla persa sul primo gol dell'Udinese

Udinese-Milan 3-1: gol di Ehizibue | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Si ferma ancora il Milan di Stefano Pioli che dopo il pareggio contro la Salernitana crolla in casa dell'Udinese e frena la sua corsa Champions mancando l'aggancio all'Inter secondo ma anche alla ...L’Udinese festeggia così i tre punti la catapultano in settima posizione a quota 38 al pari della Juventus. Per il Milan arriva invece un pesante ko che lo lascia al quarto posto ad appena una ...