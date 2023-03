Udinese-Milan 3-1: gol di Ehizibue | LIVE NEWS (Di sabato 18 marzo 2023) Il LIVE di Udinese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2022-2023. Seguite la nostra diretta testuale del match dei rossoneri Leggi su pianetamilan (Di sabato 18 marzo 2023) Ildi, partita della 27^ giornata della Serie A 2022-2023. Seguite la nostra diretta testuale del match dei rossoneri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Stasera in #UdineseMilan Zlatan Ibrahimovic batterà il primato di più anziano giocatore di movimento titolare in Se… - Udinese_1896 : 45’+4’ | RETEEE BIANCONERA! Con rabbia e determinazione l'Udinese gioca fino in fondo il primo tempo e attacca da s… - sportface2016 : #UdineseMilan, #Sottil espulso è una furia: 'Vergognatevi tutti' - NelloMurone : LIVE Udinese-Milan 3-1: Ehizibue firma il tris, Pereyra sfiora il poker! - manini_giacomo : #Milan travolto dalla gara dell'#Udinese. Si è messo a ruota, ma non aveva il passo per poi provare ad attaccarla e… -