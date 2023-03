Ucraina, ultime notizie: Putin in Crimea per l’anniversario dell’annessione (Di sabato 18 marzo 2023) La Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto contro Putin perché «responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di bambini dall’Ucraina alla Russia». Ira di Mosca: «Le decisioni della Cpi non hanno alcun significato». Esulta Kiev: «Una decisione storica». Biden ritiene il mandato d’arresto «giustificato». Xi sarà lunedì a Mosca: «Una visita per la pace», assicura Pechino. Oggi è il nono anniversario dell’annessione russa della Crimea Leggi su ilsole24ore (Di sabato 18 marzo 2023) La Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto controperché «responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di bambini dall’alla Russia». Ira di Mosca: «Le decisioni della Cpi non hanno alcun significato». Esulta Kiev: «Una decisione storica». Biden ritiene il mandato d’arresto «giustificato». Xi sarà lunedì a Mosca: «Una visita per la pace», assicura Pechino. Oggi è il nono anniversariorussa della

