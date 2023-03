Ucraina: Save the Children, “Urgente un’indagine completa sulle violazioni dei diritti dei bambini” (Di sabato 18 marzo 2023) MILANO – Save the Children ha chiesto un’indagine completa dopo che una Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha riscontrato numerose violazioni del diritto internazionale commesse in Ucraina, compresi i trasferimenti forzati e la deportazione di bambini all’interno e all’esterno dell’Ucraina. La Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite (COI) sull’Ucraina, nel suo rapporto del 15 marzo, ha infatti elencato le violazioni commesse in Ucraina, tra cui quelle durante le ostilità, le esecuzioni sommarie, gli attacchi contro i civili in fuga, il confinamento illegale, la tortura e i trattamenti inumani, la violenza sessuale e di genere e gli attacchi illegali sul territorio controllato ... Leggi su lopinionista (Di sabato 18 marzo 2023) MILANO –theha chiestodopo che una Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha riscontrato numerosedel diritto internazionale commesse in, compresi i trasferimenti forzati e la deportazione diall’interno e all’esterno dell’. La Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite (COI) sull’, nel suo rapporto del 15 marzo, ha infatti elencato lecommesse in, tra cui quelle durante le ostilità, le esecuzioni sommarie, gli attacchi contro i civili in fuga, il confinamento illegale, la tortura e i trattamenti inumani, la violenza sessuale e di genere e gli attacchi illegali sul territorio controllato ...

