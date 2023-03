Ucraina, Russia arruolerà studenti per rafforzare esercito (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – La Russia si prepara ad arruolare anche gli studenti, con una svolta nella gestione dell’esercito per la guerra in Ucraina. Mosca lavora ad una più ampia leva di coscritti per rafforzare i numeri dell’esercito. Lo scrive il bollettino giornaliero dell’intelligence britannica, facendo riferimento alla legge che innalza l’età di leva da 18-27 anni a 21-30. Sin dall’era sovietica, la chiamata di leva avviene in Russia due volte l’anno. E’ un evento distinto dalla mobilitazione fatta lo scorso settembre, anche perché ufficialmente i coscritti non possono essere mandati a combattere in Ucraina. Tuttavia, ricorda il bollettino, “centinaia” di loro hanno comunque servito al fronte per pasticci burocratici o perché costretti a firmare ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Lasi prepara ad arruolare anche gli, con una svolta nella gestione dell’per la guerra in. Mosca lavora ad una più ampia leva di coscritti peri numeri dell’. Lo scrive il bollettino giornaliero dell’intelligence britannica, facendo riferimento alla legge che innalza l’età di leva da 18-27 anni a 21-30. Sin dall’era sovietica, la chiamata di leva avviene indue volte l’anno. E’ un evento distinto dalla mobilitazione fatta lo scorso settembre, anche perché ufficialmente i coscritti non possono essere mandati a combattere in. Tuttavia, ricorda il bollettino, “centinaia” di loro hanno comunque servito al fronte per pasticci burocratici o perché costretti a firmare ...

