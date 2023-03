Ucraina, Putin visita la Crimea a nove anni dall’annessione (Di sabato 18 marzo 2023) Ucraina Putin visita Crimea. Viaggio a sorpresa del presidente russo Vladimir Putin in Crimea, a Sebastopoli dove ha presenziato all’inaugurazione di una scuola d’arte e ha visitato un centro per l’infanzia. Una visita non annunciata e non attesa nel giorno che ricorda il nono anniversario dell’annessione della Crimea alla Russia. La penisola di Crimea è ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023). Viaggio a sorpresa del presidente russo Vladimirin, a Sebastopoli dove ha presenziato all’inaugurazione di una scuola d’arte e hato un centro per l’infanzia. Unanon annunciata e non attesa nel giorno che ricorda il nonoversario dell’annessione dellaalla Russia. La penisola diè ... TAG24.

