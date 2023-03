Ucraina | ' Nel Lugansk esercitazioni russe per coprire la mobilitazione'

(Di sabato 18 marzo 2023) La Russia continua il suo piano militare, secondo l'esercito i russi cercano di nascondere latotale in alcuni villaggi della regione. Nell'orientale, in particolare nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : 'I piccoli, i nostri articoli, la Cpi'. Il direttore di @Avvenire_Nei Marco Tarquinio rivendica e riconosce il mio… - nelloscavo : Se c'è gente che ha fatto della #nonviolenza, a costo della propria vita, un metodo di presenza nel mondo (#Ucraina… - sole24ore : ?? #Ucraina, #Biden: «Mandato di arresto per #Putin è giustificato». Ira di #Mosca: «Le decisioni della… - IpnoDuke : @Nonsonoaffarit6 @RobyRatto1 @ultimora_pol È la tipica autorevolezza della bandiera ucraina nel profilo ?? - Fusillide : RT @nelloscavo: 'I piccoli, i nostri articoli, la Cpi'. Il direttore di @Avvenire_Nei Marco Tarquinio rivendica e riconosce il mio e nostro… -

La Russia continua il suo piano militare, secondo l'esercito i russi cercano di nascondere la mobilitazione totale in alcuni villaggi della regione. Nell'orientale, in particolare nella regione di Lugansk, le autorità russe hanno annunciato l'inizio di "esercitazioni militari" su larga scala che coinvolgono tutti gli uomini in età militare: lo ...Se queste tre gigantesche onde d'urto partite dall'si riflettonomondo, hannoMediterraneo hanno un punto di espansione e soluzione", ha detto Minniti E' necessario aprire una ...E' la prima volta che gli USA parlano di una offensiva militare a sostegno dell'conto c'è anche la Crimea) pur stando ben attenti a non entrare direttamenteconflitto. Dunque, ...

La Corte penale internazionale emette un mandato di arresto per Putin. Xi Jinping lunedì a Mosca - Il capo del Pentagono sente Kiev, anche Zelensky - Il capo del Pentagono sente Kiev, anche Zelensky RaiNews

“La Russia non è membro della Corte penale internazionale (così come gli Stati Uniti e persino l'Ucraina, che non hanno mai ratificato lo statuto di Roma ma tuttavia riconoscono la giurisdizione del ...Nell’Ucraina orientale, in particolare nella regione di Lugansk, le autorità russe hanno annunciato l’inizio di «esercitazioni militari» su larga scala che coinvolgono tutti gli uomini in età militare ...