**Ucraina: Mosca insiste, 'accordo su grano prorogato soltanto per 60 giorni'** (Di sabato 18 marzo 2023) Mosca, 18 mar. (Adnkronos) - La Russia ha accettato di estendere l'accordo sul grano per soli sessanta giorni. Lo ha detto alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. "Ripetiamo ancora una volta. La Russia ha accettato di estendere l'accordo per sessanta giorni", ha sottolineato, smentendo il vicepremier e ministro delle infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov, che in precedenza aveva twittato che la proroga dell'accordo sul grano era di 120 giorni.

