Ucraina: Mosca insiste, 'accordo su grano prorogato soltanto per 60 giorni' (2) (Di sabato 18 marzo 2023) Mosca, 18 mar. (Adnkronos) - La Russia ha notificato a tutte le parti firmatarie dell''accordo sul grano' che accetta di prorogare questo accordo per 60 giorni. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, spiegando la sua precisazione con il fatto che "stiamo ricevendo segnalazioni secondo cui l'accordo sarebbe stato esteso di 120 giorni". Zakharova ha sottolineato: "Abbiamo ripetutamente affermato - sia il ministero degli Esteri russo che il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite - che la parte russa ha notificato a tutte le parti dell'accordo che sta estendendo l'accordo per 60 giorni. Tutte le parti ne sono state informate non solo verbalmente, ma anche con ...

