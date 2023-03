Ucraina: ministero Esteri russo, 'aperti a proposte per risolvere crisi' (Di sabato 18 marzo 2023) Mosca, 18 mar. (Adnkronos) - Mosca è aperta a proposte serie per risolvere la crisi Ucraina, ma non accetterà ultimatum. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Commentando l'osservazione del ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba sull'importanza della "formula di pace" di Zelensky, ha aggiunto che "sfortunatamente, è un altro tentativo delle autorità ucraine di fuorviare la comunità internazionale e il suo stesso popolo". "La cosiddetta 'formula di pace' di Zelensky non ha nulla a che fare con la pace - ha detto ancora la Zakharova - È solo un elenco di ultimatum per la Russia, che sono distaccate dalla realtà. Il piano richiede in particolare che le truppe russe siano ritirate dalle regioni russe (le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Mosca, 18 mar. (Adnkronos) - Mosca è aperta aserie perla, ma non accetterà ultimatum. Lo ha dichiarato la portavoce deldegliMaria Zakharova. Commentando l'osservazione del ministro degliucraino Dmitry Kuleba sull'importanza della "formula di pace" di Zelensky, ha aggiunto che "sfortunatamente, è un altro tentativo delle autorità ucraine di fuorviare la comunità internazionale e il suo stesso popolo". "La cosiddetta 'formula di pace' di Zelensky non ha nulla a che fare con la pace - ha detto ancora la Zakharova - È solo un elenco di ultimatum per la Russia, che sono distaccate dalla realtà. Il piano richiede in particolare che le truppe russe siano ritirate dalle regioni russe (le ...

