Ucraina, la diretta – Biden: "Mandato d'arresto per Putin è giustificato". Nella notte attacco russo su Zaporizhzhia (Di sabato 18 marzo 2023) Gli Stati Uniti, pur non aderendo al trattato istitutivo della Corte penale internazionale dell'Aja che ha emesso il Mandato di arresto per il presidente russo, sottolineano che "non c'è dubbio che Mosca stia commettendo crimini di guerra". Intanto in Ucraina un allarme aereo partito da Kiev si è rapidamente diffuso in tutto il Paese per il timore di nuovi attacchi

