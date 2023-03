Ucraina: Kiev, 'non inviamo in prima linea truppe non addestrate' (Di sabato 18 marzo 2023) Kiev, 18 mar. (Adnkronos) - Il governo ucraino non invia truppe impreparate in prima linea. Lo ha dichiarato il vice ministro della Difesa Hanna Maliar. "C'è un'altra narrazione russa, secondo cui i mobilitati vengono inviati direttamente a Bakhmut senza preparazione", ha spiegato. "In realtà, le truppe mobilitate che non hanno mai prestato servizio sono inviate ai centri di addestramento". Maliar ha aggiunto che la preparazione dei giovani arruolati e dei sergenti segue un "periodo di tempo abbreviato" che "non abbassa la qualità dell'istruzione". Nelle ultime settimane, i notiziari hanno riferito che i tassi di mortalità ucraini a Bakhmut sono particolarmente alti , forse a causa della scarsa preparazione di alcune unità rispetto ad altre. Le truppe ucraine hanno anche lamentato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023), 18 mar. (Adnkronos) - Il governo ucraino non inviaimpreparate in. Lo ha dichiarato il vice ministro della Difesa Hanna Maliar. "C'è un'altra narrazione russa, secondo cui i mobilitati vengono inviati direttamente a Bakhmut senza preparazione", ha spiegato. "In realtà, lemobilitate che non hanno mai prestato servizio sono inviate ai centri di addestramento". Maliar ha aggiunto che la preparazione dei giovani arruolati e dei sergenti segue un "periodo di tempo abbreviato" che "non abbassa la qualità dell'istruzione". Nelle ultime settimane, i notiziari hanno riferito che i tassi di mortalità ucraini a Bakhmut sono particolarmente alti , forse a causa della scarsa preparazione di alcune unità rispetto ad altre. Leucraine hanno anche lamentato la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, #Biden: «Mandato di arresto per #Putin è giustificato». Ira di #Mosca: «Le decisioni della… - RSInews : L'Ucraina e quel sito per 'foreign fighters' - Per il diritto elvetico combattere all'estero è un reato: fa quindi… - martaottaviani : #Ucraina sotto attacco missilistico, lanciati almeno 80 razzi. Colpiti diversi distretti di #Kiev. Potrebbero esser… - News24_it : Ucraina, Kiev: 'Mosca consegni elenco bambini deportati' - Paola09853723 : RT @riannuzziGPC: Perché l'Ucraina sta perdendo la guerra. ?? In questa fase del conflitto, l'esercito di Kiev sta vivendo un dilemma irriso… -

Ucraina, Kiev: "Mosca consegni elenco bambini deportati" Lo ha affermato il ministro per il Reinserimento dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, Iryna Vereshchuk, facendo appello al commissario russo per i diritti umani Tetyana Moskalkova e ... Ucraina: le forze russe attaccano una base di mercenari occidentali a Zaporizhzhia ... morto in Ucraina. Si trattava del 28enne Andrew Peters , deceduto il 16 febbraio. Pochi giorni ... la città dove avvengono i combattimenti più pesanti tra Kiev e Mosca. All'inizio di febbraio, il ... Ucraina: Kiev, 'Mosca consegni elenco bambini deportati' Lo ha affermato il ministro per il Reinserimento dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, Iryna Vereshchuk, facendo appello al commissario russo per i diritti umani Tetyana Moskalkova e ... Lo ha affermato il ministro per il Reinserimento dei territori temporaneamente occupati dell', Iryna Vereshchuk, facendo appello al commissario russo per i diritti umani Tetyana Moskalkova e ...... morto in. Si trattava del 28enne Andrew Peters , deceduto il 16 febbraio. Pochi giorni ... la città dove avvengono i combattimenti più pesanti trae Mosca. All'inizio di febbraio, il ...Lo ha affermato il ministro per il Reinserimento dei territori temporaneamente occupati dell', Iryna Vereshchuk, facendo appello al commissario russo per i diritti umani Tetyana Moskalkova e ... Ucraina, Kiev: "Mosca consegni elenco bambini deportati" Adnkronos Ucraina: Kiev, ‘non inviamo in prima linea truppe non addestrate’ Kiev, 18 mar. (Adnkronos) – Il governo ucraino non invia truppe impreparate in prima linea. Lo ha dichiarato il vice ministro della Difesa Hanna Maliar. “C’è un’altra narrazione russa, secondo cui i ... Ucraina, Kiev: “Mosca consegni elenco bambini deportati” (Adnkronos) – La Russia dovrebbe consegnare all’Ucraina gli elenchi di tutti i bambini e gli orfani privati delle cure parentali. Lo ha affermato il ministro per il Reinserimento dei territori ... Kiev, 18 mar. (Adnkronos) – Il governo ucraino non invia truppe impreparate in prima linea. Lo ha dichiarato il vice ministro della Difesa Hanna Maliar. “C’è un’altra narrazione russa, secondo cui i ...(Adnkronos) – La Russia dovrebbe consegnare all’Ucraina gli elenchi di tutti i bambini e gli orfani privati delle cure parentali. Lo ha affermato il ministro per il Reinserimento dei territori ...